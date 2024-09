A brasileira Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, foi esfaqueada enquanto trabalhava na Inglaterra após recusar o pedido de namoro de um amigo. O suspeito também é brasileiro. As informações são do g1.

O crime aconteceu no último sábado (31), em Dartford. Segundo a família, a vítima trabalhava como entregadora por aplicativo e estava em uma rede de fast food atendendo a um chamado de serviço. O amigo apareceu no local e esfaqueou a mulher na região da barriga.

Veja também Mundo Investigação aponta causa da morte de vítimas de iate que naufragou na Itália Mundo Fisiculturista morre após desmaiar e ficar 15 horas inconsciente em banheiro de academia

Após o primeiro golpe, Anna caiu no chão e o suspeito foi novamente para cima dela e conseguiu dar mais uma facada que pegou no braço. O namorado da vítima estava com ela no momento do crime. Ele partiu para cima do suspeito numa tentativa de defender a namorada, mas acabou sendo ferido.

Outro entregador também tentou ajudar o casal e foi machucado. O suspeito fugiu em seguida. A Polícia do Condado de Kent informou que um homem de 29 anos foi preso na Escócia na segunda-feira (2).

As três vítimas foram levados para um hospital de Londres, onde permanecem em condição estável. “Todos encontram-se fora de risco de vida e estão na parte da recuperação. A Anna levou uma facada na barriga, que atingiu o estômago e o intestino. Ela está se alimentando no momento somente com líquido. O namorado foi atingido no abdômen e sei que teve perfuração no pulmão, ainda continua com dreno. Esse outro entregador foi acertado com uma facada no peito”, afirmou Danyella Angel Helrigle, irmã da vítima.