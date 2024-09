Congo recebe primeira remessa de vacinas contra a doença mpox

A República Democrática do Congo (RDC) recebeu nesta quinta-feira (5) o primeiro lote de vacinas contra a mpox, doença que foi declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país deve receber um total de 200 mil doses nesta semana.

Os imunizantes, fabricados pelo laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, foram doados pela União Europeia. Um avião com 99.100 vacinas pousou na capital Kinshasa nesta quinta. Mais doses chegarão em outro voo no sábado.

"As vacinas chegaram à RDC e estão a caminho dos centros de armazenamento. A campanha de vacinação deve começar no final do mês, segundo o governo congolês", confirmou Laurent Muschel, diretor da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde (HERA), criada durante a pandemia de covid-19.

Segundo Muschel, que também estava no aeroporto, mais de 560 mil doses no total serão doadas pela UE e seus Estados membros. Os imunizantes serão destinados à RDC e outros países africanos afetados pelo vírus.

A vacina é a única aprovada até agora na Europa e nos Estados Unidos e é destinada unicamente a adultos. Atualmente, ensaios estão sendo realizados para um possível uso em crianças maiores de 12 anos.

Outra vacina contra a mpox está autorizada no Japão, que também prometeu uma quantidade importante de doses para a RDC. Um total de 3,6 milhões de vacinas foram asseguradas para os países africanos, segundo a Africa CDC.

A RDC é o país mais afetado por esta doença do mundo, sendo assim, uma prioridade para as autoridades sanitárias internacionais. Aproximadamente 62% dos casos de mpox afetam crianças, de acordo com a Africa CDC. Quatro de cada cinco mortes também são de menores.