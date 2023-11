Sindicato reage a plano de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas

Líderes sindicais da indústria de aviação na Argentina prometeram resistir aos planos do presidente eleito, Javier Milei, de privatizar a companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas, indicando uma relação tumultuada do futuro mandatário com o movimento trabalhista do país. As informações são do jornal Financial Times (FT).

Após a vitória no segundo turno presidencial no domingo (19), Milei anunciou que pretendia privatizar diversas empresas estatais e, no caso da Aerolíneas Argentinas, entregar ações da companhia aos seus trabalhadores, além de reduzir o financiamento estatal da qual depende.

“Se ele quiser tomar a Aerolíneas, terá que nos matar”, disse Pablo Biró, líder do sindicato dos pilotos de linha aérea da Argentina, na quarta-feira (22). “E quando digo matar, quero dizer literalmente: ele terá que levar os cadáveres, e eu serei o primeiro", disse o sindicalista.

Manifestações previstas

O movimento social Unidad Piquetera planeja manifestações pelo centro de Buenos Aires para se opor aos planos de austeridade de Milei, enquanto seus líderes se reunirão para coordenar um “plano de batalha” para os próximos meses. Milei, por outro lado, promete enfrentar a resistência e reprimir protestos considerados "fora da lei".