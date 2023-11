Avião cai em shopping no Texas e piloto morre; veja vídeo

Um piloto morreu após um avião cair em um estacionamento de um shopping de Plano, no Texas, na última terça-feira (21). O veículo causou um incêndio ao colidir com um carro, mas ninguém ficou ferido. O Departamento de Polícia da cidade informou que o acidente ocorreu por volta de 18h.

"Em 21 de novembro, de 2023, aproximadamente às 18h, um pequeno avião colidiu com o estacionamento entre W Park Blvd & Midway Rd. O piloto, infelizmente, morreu no acidente trágico", escreveu a instituição no X, antigo Twitter.

O piloto foi identificado como Elzie M. McDonald, natural de Arizona. Conforme a Polícia, McDonald estava a poucos dias de completar de 88 anos.

Ainda segundo a publicação, as autoridades investigam o caso. "Durante esse momento difícil, nos estendemos nossas condolências aos familiares e amigos da vítima", continuava a declaração.

De acordo com a NBC, ninguém ficou ferido e não houve dano material. A Administração Federal de Aviação informou que a aeronave era um monomotor Mooney M20. Não há informações de onde o avião estava vindo.