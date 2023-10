Nobel de Economia 2023 vai para americana Claudia Goldin; conheça a pesquisadora

A americana Claudia Goldin, 77, foi agraciada, nesta segunda-feira (9), com o prêmio Nobel de Economia, pelos estudos sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho.

A professora da Universidade Harvard foi distinguida por "ter feito avançar nossa compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho", anunciou o júri.

Claudia Goldin nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, e é PhD pela Universidade de Chicago. Ela é co-diretora do Grupo de Estudos sobre Gêneros na Economia do National Bureau of Economic Research (NBER).