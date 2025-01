Mulher que sobreviveu ao nazismo, ao desastre de Chernobyl e à Covid-19 morre atropelada aos 95 anos

A morte da ucraniana Mayya Gil, aos 95 anos, causou grande repercussão na imprensa internacional. Sobrevivente do holocausto, do desastre de Chernobyl e da pandemia de Covid-19, ela morreu no dia 23 de janeiro, atropelada por uma van.

Os detalhes foram confirmados pela revista People, na segunda-feira (27). Mayya estava atravessando a rua na frente de seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, quando uma van de carga colidiu com ela.

A Polícia de Nova York detalhou que ela estava ao lado do cuidador, que também foi atropelado. No entanto, o homem sobreviveu e apresenta quadro de saúde estável no NYU Langone Hospital.

Sobrevivente de momentos históricos

Mayya nasceu em Khmelnytskyi, na Ucrânia, mas precisou se mudar para Kiev aos 12 anos, durante a 2ª Guerra Mundial. Sendo uma sobrevivente da invasão nazista ao seu país, ela também conseguiu escapar do desastre de Chernobyl, em 1986.

Após o desastre que afetou diversas regiões e tornou a cidade inabitável até os dias atuais, ela se mudou com a família para Nova York.

Judia, passou a viver no bairro de Bensonhurst e integrava o Jewish Community Center. Em 2020, perdeu o marido, afetado pela pandemia de Covid-19. Na época, ela chegou a dar uma entrevista ao The New York Times: "Eles não me deixaram vê-lo, e ele estava fraco demais para dizer qualquer coisa ao telefone. Não podemos nos despedir".