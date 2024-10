Mulher morre pisoteada por vaca após tirar foto do animal e enviar para mãe

A jovem Rebekah Morris, de 29 anos, morreu de uma forma inusitada na região de Riverside Way em Littlethorpe, em Leicester, no Reino Unido. O óbito foi registrado no dia 9 de julho de 2022, porém, um inquérito da Prefeitura de Leicester, divulgado somente na última segunda-feira (14), detalhou que faleceu depois de ser pisoteada por vacas.

Conforme a BBC, ela saiu de casa para passear com o cachorro por um campo. No caminho, viu algumas vacas e enviou o registro, com a legenda "cowz", para a mãe. No entanto, ela nunca retornou para casa. Devido à falta de respostas, os familiares começaram a procurar Rebekah e encontraram o corpo dela no campo.

Em exame realizado pelo patologista forense Michael Biggs, foi apontado que ela faleceu em decorrência de uma hemorragia interna, tendo "pegadas de cascos" no peito e no ombro. Ela também possuía uma lesão no fígado.

Notificação da ocorrência

Na época, os socorristas foram acionados para uma ocorrência de suposto ataque ou estrangulamento. No entanto, os exames não encontraram nenhuma evidência de que a morte dela teve envolvimento de uma pessoa.

"A natureza dos ferimentos e a gravidade deles são excessivas demais para terem sido causados ​​por outra pessoa. Eles são compatíveis com uma criatura grande e pesada, como uma vaca". Michael Biggs Patologista forense

Michael detalhou ainda que o incidente foi "relativamente breve envolvendo uma vaca" e que a quantidade de ferimentos "não foi tão grande". Rebekah tinha a presença de medicação prescrita no organismo, assim como "nível social" de álcool.