Madeleine McCann: polícia portuguesa fará novas buscas pela menina desaparecida há 18 anos

A polícia judiciária portuguesa fará novas buscas atrás de pistas relacionadas à menina Madeleine McCann, desaparecida há 18 anos quando estava de férias com os pais na região do Algarve, em Portugal. A operação começa nesta terça-feira (3) e seguirá até a sexta-feira (6).

As buscas na Praia da Luz, local do desaparecimento, foram solicitadas pela polícia alemã, que acredita que Christian Brückner é o principal e único suspeito do crime. A ação faz parte de numa luta contra o tempo das autoridades alemãs na busca de provas contra ele.

Entre as hipóteses levantadas pelos investigadores, é que o suspeito percorreu um dos caminhos entre a casa onde vivia e as falésias da praia para se desfazer do corpo da menina.

Veja também Mundo Astronauta mais velho em atividade na Nasa volta à Terra no seu aniversário de 70 anos

O objetivo desta nova fase da investigação, segundo as autoridades, é realizar "um amplo conjunto de diligências" para procurar eventuais vestígios do corpo de Madeleine no local onde desapareceu em 2007.

A última operação do tipo aconteceu em maio de 2023, perto de um lago.

Cumprindo pena por estupro, Christian Brückner foi absolvido de outro processo em outubro do ano passado. A ação se tratava de duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal, e que não tem relação com o caso McCann

O suspeito nunca foi acusado formalmente pelo desaparecimento da garota que, na época com 3 anos de idade, desapareceu do apartamento onde passava férias com os pais, na Praia da Luz, na região do Algarve, em Portugal. Seus pais não estavam em casa, pois naquela noite eles jantavam em um restaurante próximo.