Kate Middleton buscava filhos na escola enquanto William viajou para ver a rainha

Após a família real ser convocada ao Castelo de Balmoral, Kate Middleton não acompanhou o marido, o príncipe William. A viagem foi para a família acompanhar os últimos momentos da rainha Elizabeth II, que estava em observação médica na Escócia. A duquesa de Cambridge tinha ido buscar os herdeiros mais cedo na escola Lambrook School, conforme o jornal Mirror. As informações são do Uol.

Em meio ao anúncio da morte da monarca, que faleceu aos 96 anos nesta quinta-feira (8), Kate estava em Windsor com os três filhos: George, 9 anos, Charlotte, 7, e Louis, 4.

Ainda segundo o Uol, o príncipe William viajou em um avião particular acompanhado dos príncipes Andrew e Edward. O trio chegou a Aberdeen por volta de meio-dia, pelo horário de Brasília, e se reuniu no Castelo de Balmoral.

A presença da família segue as normas da operação London Bridge, um protocolo para anúncio oficial de morte. Os funcionários do primeiro escalão deviam receber o anúncio através de uma linha interna segura com a mensagem "London Bridge is Down" (Ponte de Londres caiu).

Saúde debilitada

Um comunicado oficial, divulgado na manhã desta quinta, apontava que a monarca estava confortável, mas as preocupações sobre o estado de saúde dela seguiram - e o falecimento foi confirmado horas depois.

Além de William, os quatro filhos da Rainha - o príncipe Charles, herdeiro do trono, Andrew, Anne e Edward -, viajaram para o local.

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, viajarão para a Escócia, enquanto as duquesas Kate Middleton, mulher de William, e Camilla, casada com Charles, também foram ao castelo.