Itamaraty confirma um brasileiro ferido e dois desaparecidos após ataques em Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que há um brasileiro ferido e dois desaparecidos após ataque do Hamas a Israel neste sábado (7). Até o momento, não há registro de brasileiros mortos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a ação do grupo extremista. "Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel", lamentou.

O mandatário disse ainda repudiar o “terrorismo em qualquer de suas formas”. O petista também expressou suas condolências aos familiares das vítimas. “O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU”, afirmou Lula.

Já o Itamaraty divulgou que está em contato com cerca de 90 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza ou nas cidades de Israel que estão na zona de conflito.

A estimativa do órgão é de que 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, mas a grande maioria fora da região de conflito.

O Ministério também informou três contatos para brasileiros em situação de emergência:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610