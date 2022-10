Iraniano conhecido como 'homem mais sujo do mundo' morre aos 94 anos

O iraniano Amou Haji, conhecido como "o homem mais sujo do mundo" por não tomar banho há décadas, faleceu aos 94 anos. O anúncio foi feito pela imprensa do Irã nesta terça-feira (25).

O idoso, que não tomou banho durante mais de meio século, morreu no último domingo (23) no vilarejo de Dejgah, na província de Fars, localizada no sul do Irã, segundo a agência de notícias Irna.

A primeira vez que ele se banhou foi há alguns meses, após a intervenção de alguns moradores do vilarejo, que até construíram um barraco onde ele vivia.

Idoso tinha medo de 'ficar doente' com banho

De acordo com uma autoridade local citada pela agência, o homem, que era solteiro, evitava tomar banho por medo de "ficar doente".

Um documentário intitulado "A Estranha Vida de Amou Haji", foi lançado em 2013 e mostra a vida e os hábitos do iraniano. Ele vivia em meio a muita sujeira e fumava grandes quantidades de cigarro.

Conforme a imprensa iraniana, Haji teria passado a viver isolado após um "revés emocional" na adolescência.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo