Ilha de Sardenha, na Itália, oferece R$ 76,5 mil a quem se mudar para o local

A ilha de Sardenha, região autônoma da Itália, está oferecendo 15 mil euros, o equivalente a R$ 76,5 mil, para quem se mudar para o local. A intenção do governo local é atrair novos moradores para combater o movimento de diminuição da população.

Segundo a Forbes, a gestão sardenha está com um orçamento de 45 milhões de euros para o projeto de incentivo. Isso é o suficiente para dar 3 mil subsídios.

"Criamos as condições para que os jovens decidam ficar e [desenvolver] o ecossistema econômico dos territórios mais frágeis", informou o presidente da Sardenha, Christian Solinas.

Segundo o último censo do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), publicado em 2019, a ilha de Sardenha conta uma população de mais de 1,64 milhão de pessoas. "Não pode haver crescimento sem uma real valorização dos territórios, do interior e das áreas mais desfavorecidas, que devem passar por novas políticas para o seu repovoamento", pontuou o presidente sardenho.

Legenda: A moradia na ilha precisa ser em tempo integral Foto: Shutterstock

A Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo e famosa por suas águas cristalinas e por abrigar ruínas da "Idade do Bronze". A região também conta com cerca de 2 mil quilômetros de litoral.