Previsão de Nostradamus sobre nova guerra na Europa é relembrada após ameaças de Putin

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazer ameaças nucleares ao Ocidente, uma previsão de Michael de Nostredame sobre uma possível guerra na Europa em 2022 voltou à tona.

Conhecido como Nostradamus, o atrólogo, médico e vidente já havia antecipado a "invasão da França por uma ameaça do leste". A previsão consta no livro "Les Prophéties" ou "As Profecias", de 1555.

Especula-se que a visão de uma guerra na Europa seja referente a este ano. "A cabeça azul causará danos à cabeça branca em tal grau, quanto o bem da França para ambos deve ser".

Nostradamus é apontado como tendo previsto corretamente o Grande Incêdio de Londres, o surgimento do ditador alemão Adolfo Hitler e a morte do presidente norte-americano John F. Kennedy.

Guerra

O nome do vidente voltou a ganhar força recentemente diante das novas ameaças feitas por Vladimir Putin. O presidente russo afirmou que convocará 300 mil homens para servirem a Rússia em uma possível guerra contra países europeus.

"Eu não estou blefando", afirmou. Segundo ele, o potencial nuclear do país deve ser lembrado por aqueles que fazem ameaças à Rússia e sua integridade territorial.

O ministro da Defesa do país, Serguei Shoigu, explicou que a ordem de Putin envolve 300 mil reservistas, o que, em suas palavras, representa apenas "1,1% dos recursos que podem ser mobilizados".

