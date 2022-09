Busca por voos na Rússia dispara após Putin anunciar convocação de reservistas

O anúncio de Vladimir Putin de uma mobilização parcial para reforçar suas tropas na Ucrânia causou uma corrida aos sites de companhias aéreas nesta quarta-feira (21) de pessoas que tentam sair da Rússia o mais rápido possível.

Inicialmente, a mobilização afeta 300 mil reservistas, mas, segundo o Ministério da Defesa, 25 milhões de russos são mobilizáveis para se juntarem às fileiras do Exército no leste e sul da Ucrânia.

Pela ferramenta Google Trends, que permite saber a frequência com que uma palavra é digitada no Google, as buscas na Rússia pelos termos "passagens" e "avião" mais que dobraram desde as 6h desta quarta-feira, no início do discurso gravado de Putin.

A região de Belgorod, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia e que tem sido atingida por ataques ucranianos desde o fim de fevereiro, ocupa o primeiro lugar na lista de locais onde essas buscas na Internet foram realizadas.

Passagens de voos diretos para destinos mais próximos, como Armênia, Geórgia, Azerbaijão ou Cazaquistão, já estão esgotadas para esta quarta, segundo informou o site Aviasales, muito popular na Rússia.

Na direção de Istambul, com a Turkish Airlines, uma das principais rotas de avião para sair do país desde as sanções ocidentais e o fechamento do espaço aéreo europeu, "todos os voos estão cheios" até sábado (24). Na AirSerbia, para chegar a Belgrado, o próximo voo com assentos disponíveis é para segunda-feira (26).

Preços dispararam

Os preços das passagens aéreas domésticas para cidades próximas às fronteiras dispararam, como evidenciado pelos bilhetes oferecidos de Moscou a Vladikavkaz (sul) por mais de US$ 750, em comparação com apenas US$ 70 normalmente.

No início da ofensiva russa na Ucrânia, houve um primeiro êxodo de russos que se opuseram à invasão, ou temiam a mobilização.

Durante o anúncio da convocação dos reservistas, Putin afirmou que a ação é "necessária", sendo a "única opção" no momento. A ordem é efetiva a partir desta quarta-feira, segundo o presidente russo. O decreto foi publicado pouco depois da exibição do discurso no portal do Kremlin.

O presidente sugeriu ainda o uso de armas nucleares em virtude do confronto, indicando que todas as opções disponíveis podem ser utilizadas.

"Eu não estou blefando", afirmou. Segundo ele, o potencial nuclear do país deve ser lembrado por aqueles que fazem ameaças à Rússia e sua integridade territorial.

