Idoso de 62 anos é resgatado após cachorro correr seis quilômetros para pedir ajuda

O estadunidense Brandon Garrett, de 62 anos, sofreu um acidente no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Conforme o USA Today, ele viajava com três cachorros, quando perdeu o controle do carro em uma curva. Após cair em um barranco, um dos cachorros dele, o Blue, correu cerca de seis quilômetros para o acampamento em que estavam para pedir ajuda.

Após o animal ser reconhecido por um amigo do Sr.Garrett, foi iniciada uma busca pelo idoso na região. O cachorro estava machucado e com vidro no focinho, mas ainda assim não parou a missão.

As buscas iniciaram na noite de 2 de junho, e Brandon foi encontrado na manhã do dia 3 de junho, pelo irmão dele, Tyree Garrett.

De acordo com Tyree, o irmão rastejou cerca de 100 metros do caminhão dele e ficou perto de um córrego. "Ele tem um tornozelo fraturado e seu corpo em si está muito machucado e machucado. Então, vai demorar um pouco para ele, em sua idade, se recuperar", disse Tyree ao The New York Times.

Além de Blue, os outros dois cachorros foram resgatados. Um feriu o fêmur e o quadril, enquanto o outro quebrou a perna em dois lugares. Todos estão vivos e se recuperando.

Operação de resgate

O resgate contou com o apoio da Equipe de Resgate e Busca do Condado de Baker, dos trabalhadores do Serviço Florestal dos EUA e dos Voluntários do Distrito de Proteção contra Incêndios Rurais de Pine Valley.

Após abrirem caminho até o local em que ele estava, Brandon foi transportado de helicóptero para um hospital da região.