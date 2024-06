Funcionária da Disneylândia morre em acidente com carro de golfe em resort do parque

Uma funcionária de 60 anos da Disneylândia morreu após cair de um carrinho de golfe em movimento e bater a cabeça. O acidente aconteceu em uma propriedade do parque localizada em Anaheim, Califórnia. As informações são da CBS News.

A mulher foi identificada como Bonnye Mavis Lear, de Fullerton, segundo o porta-voz do médico legista de Condado de Orange, o sargento Frank Gonzalez. Ela trabalhava no Club 33, um restaurante e lounge exclusivo para membros localizado na área do parque em New Orleans Square.

Veja também Mundo Avião com vice-presidente do Malawi é dado como desaparecido, diz governo Mundo Parlamentares do Japão criam comissão para investigar óvnis: 'Ameaça significativa'

A polícia informou que foi acionada no dia 5 de junho para uma ocorrência na área de West Ball Road e South West Street no Club 33. Ao chegar no local, os agentes descobriram que Bonnye havia caído do carrinho de golfe em movimento e batido a cabeça.

Ela foi levada ao hospital e morreu dois dias depois em decorrência dos ferimentos, segundo o Departamento de Polícia de Anaheim.

“Estamos com o coração partido pela perda de Bonnye e oferecemos nossas sinceras condolências a todos que cuidaram dela”, disse Ken Potrock, presidente do Disneyland Resort. “Estamos focados em apoiar a família dela e os membros do elenco durante este trágico evento e em garantir que eles tenham os recursos de que precisam”, afirmou.