Avião com vice-presidente do Malawi é dado como desaparecido, diz governo

O avião que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, e outras nove pessoas desapareceu na manhã desta segunda-feira (10), após decolar de Lilongwe, capital do país. O presidente Lazarus Chakwera determinou que uma operação de resgate tivesse início. As informações são do jornal O Globo.

A aeronave deveria pousar no Aeroporto Internacional de Mzuzu por volta das 11 horas, mas desapareceu dos radares. Além do vice-presidente, também estavam no avião a esposa dele, Mary, e correligionários de Chilima no partido Movimento de Transformação Unida (UTM).

Veja também Mundo Israel acusa jornalista da Al Jazeera de ser terrorista do Hamas e manter três reféns em sua casa Mundo Parlamentares do Japão criam comissão para investigar óvnis: 'Ameaça significativa'

De acordo com a BBC, Chilima viajou para participar de um funeral de um ministro do governo, morto há três dias. O político é vice-presidente do Malauí desde 2014.

O presidente Chakwera cancelou uma viagem para as Bahamas devido o desaparecimento. "O público será atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos na situação à medida que os fatos forem estabelecidos", disse o gabinete de Chakwera.