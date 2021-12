Homem é preso na Eslovênia após receber 7 doses da vacina contra a Covid e vender certificados

Um homem foi preso na Eslovênia após receber sete doses de vacinas contra a Covid-19 durante os últimos dois meses, e vender os certificados de vacinação. As informações são do site Canaltech.

Segundo a polícia local, a pessoa vendeu os documentos, obrigatórios para entrada em locais públicos, para outras quatro pessoas que não quiseram se imunizar.

“Quem receber declaração falsa de órgão estadual competente ou de notário público que sirva de prova em negócios jurídicos pode ser condenado a até três anos de prisão”, alertou a polícia.

Segundo a investigação, a ideia do crime foi dos quatros homens que não quiseram se imunizar. Eles pagaram uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, que acabou sendo vacinado em diferentes postos de imunização.

Detido solicitava a 8ª dose

A prisão aconteceu enquanto ele solicitava a oitava dose do imunizante. No momento, o homem encontra-se sob custódia policial.

"A pessoa recebeu uma baixa recompensa por essas vacinas dos outros quatro suspeitos, que se aproveitaram de seus problemas e das circunstâncias em que ele vive, e o levaram a um crime sem considerar sua saúde", afirmou a polícia eslovena, segundo o jornal Dnevnik.

