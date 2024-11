Globonews transmite apuração ao vivo das eleições americanas; saiba mais sobre a cobertura

Os americanos decidem, nesta terça-feira (5), se Kamala Harris será a primeira mulher a presidir os Estados Unidos ou se Donald Trump retornará à Casa Branca. A apuração da disputa acirrada entre a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano pode ser acompanhada em uma programação especial da GloboNews.

A cobertura foi intensificada já no último fim de semana e, nesta terça (5), é inteiramente dedicada à votação e apuração dos votos, que pode demorar horas ou até dias.

Os telejornais trazem repórteres ao vivo de estados decisivos para o resultado, com Felipe Santana de Washington DC, André Gallindo da Pensilvânia, e Ismar Madeira da Geórgia.

Carolina Cimenti e Candice Carvalho estarão na sede da campanha de Kamala Harris, e Raquel Krähenbühl e Felippe Coaglio no QG de Donald Trump, de onde os candidatos devem acompanhar a apuração. O canal também irá transmitir os principais discursos com tradução simultânea.

Veja também Mundo Quem está ganhando nas eleições dos EUA? Veja como acompanhar a apuração e os resultados Mundo Quando sai o resultado das eleições dos EUA 2024? Confira candidatos e como funciona a apuração

Jornais em rede

Os telejornais "Jornal da Globo" e "Jornal da GloboNews" estarão em rede pela primeira vez numa programação especial das 23h45 desta terça (5) às 4h de quarta-feira (6), quando começa o "Hora 1". O programa comandado por Renata Lo Prete será apresentado de um estúdio exclusivo montado em Nova York, com a participação de Marcelo Lins, Andréia Sadi e dos correspondentes Guga Chacra, Jorge Pontual e Sandra Coutinho, com transmissão simultânea da TV Globo e GloboNews.

Os jornalistas contarão com um telão interativo, que permitirá mostrar a apuração dos votos em tempo real. Após o programa, Guga Chacra e Marcelo Lins seguem ao vivo na GloboNews até o início do "Em Ponto" que começa mais cedo na quarta, às 6h.

Estúdio em Nova York

O novo estúdio de Nova York teve estreia no domingo (3), no "GloboNews Internacional". Apresentado por Marcelo Lins e Guga Chacra, o programa teve a participação de Andréia Sadi. Até sexta-feira (8), a apresentadora comanda o "Estúdio I" também de Nova York.

Durante toda a semana, os comentaristas Guga Chacra, Jorge Pontual e Sandra Coutinho entram no "Edição das 18h", no "Em Pauta" e no "J10", com todas as informações sobre os últimos acontecimentos e repercussão da disputa norte-americana em todo o mundo.