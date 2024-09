Ex-jogador italiano, Maurizio Schillaci vive na rua com o cachorro e enfrenta problemas de saúde

Nome conhecido do futebol italiano da década de 80, o ex-meio-campista Maurizio Schillaci, 62, tem enfrentado grandes desafios. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Tempo, ele estaria vivendo em situação de rua com seu cachorro em Palermo, na Itália, em meio a uma luta contra a dependência química.

A situação de Schillaci foi divulgada em um documentário no YouTube há cerca de um ano, mas se agravou nos últimos meses, de acordo com o site esportivo Pianeta Lecce, e voltou ao noticiário após uma internauta solicitar apoio para ajudar Maurizio.

Segundo o Pianeta Lecce, ele precisou vender o veículo onde morava e foi acometido por problemas graves de saúde, como a perda da sensibilidade dos membros superiores.

O ex-astro chegou a ser internado para exames, quando uma equipe médica constatou que ele estava em estado de desnutrição grave, mas voltou às ruas pouco tempo depois da internação.

Veja também Mundo Mega tsunami foi causado por deslizamento de terra na Groenlândia em 2023; entenda Mundo Quatro pessoas retornam à Terra após primeira caminhada espacial privada

Desde o início deste mês, a agente de viagens e ativista pelos direitos animais Giusy Caldo, que se sensibilizou com a situação do ex-jogador, tem se mobilizado para auxiliar Maurizio a ter condições de vida mais dignas, como refeições caseiras e saudáveis, além de ajudá-lo com os cuidados com Ciccio.

Além de ter se tornado famoso pela atuação no futebol italiano na década de 80, Maurizio é conhecido por ser primo de uma lenda do esporte, Salvatore "Totò" Schillaci, que foi artilheiro da Itália na Copa do Mundo de 1990.

Salvatore, que está com 59 anos, também enfrenta dificuldades com a saúde. No momento, a ex-estrela está internada em estado crítico em um hospital em Palermo, após complicações de um tumor no cólon.