Espanha fecha parte do espaço aéreo após foguete chinês descontrolado cair em sua direção

No início desta sexta (4), um foguete chinês fora de controle deve atingir a Terra, de acordo com autoridades do país asiático. O objeto segue em direção à Espanha, que precisou fechar parte de seu espaço aéreo para impedir possíveis acidentes com aeronaves.

Segundo a Eurocontrol, agência de controle aéreo europeu, o módulo chinês entrará na Terra entre 6h20 e 9h20, no horário de Brasília.

Quatro regiões da Espanha tiveram o tráfego aéreo interrompido. Entre os aeroportos afetados, estão os das cidades de Barcelona e Ibiza.

Apesar do risco de atingir o solo espanhol, o provável é que o Longa Marcha-5B YA caia no Oceano Atlântico, ainda de acordo com a Eurocontrol. Além do local da queda, a agência também acredita que boa parte do objeto deve ser destruída ao entrar na atmosfera.

Longa Marcha-5B YA

Ao ser lançado, o objetivo do Longa Marcha-5B YA era ajudar na construção da estação espacial chinesa, parte dos planos do país para conquistar um lugar no mapa das potências presentes no espaço.

Não é a primeira vez que o foguete é lançado: na ocasião, em 2020, seus fragmentos caíram na Costa do Marfim, danificando construções da nação. No segundo e terceiro voos, os destroços atingiram o Oceano Índico e o Mar de Sulu, respectivamente.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo