Avião Beluga é atingido por raio durante voo do País de Gales à Alemanha

A tripulação de um Airbus Beluga que fazia a rota do País de Gales à Alemanha levou um susto após a aeronave ser atingida por um raio, causando um forte som de 'explosão'. O caso aconteceu na terça-feira (1º), logo após a decolagem do aeroporto de Hawarden, em Flintshire. As informações são do Extra.

O cargueiro Beluga XL5 estava programado para um voo para Hamburgo e estava no ar por um curto período de tempo antes de ser atingido, segundo informou o "WalesOnline".

Imagens de câmeras de segurança na região capturaram a cena. Moradores relataram ter ouvido um enorme som de "explosão", bem como um flash branco brilhante.

O voo, no entanto, continuou normalmente e aterrissou na cidade alemã algumas horas após a partida, às 13h.

"Este é um evento de rotina na aviação, e a aeronave continuou com sua viagem para Hamburgo conforme planejado. De acordo com o procedimento operacional padrão, a aeronave será inspecionada antes do próximo voo", disse um porta-voz da Airbus UK.

Legenda: Um dos maiores cargueiros do mundo, o Beluga é capaz de transportar grandes volumes, como partes de outras aeronaves Foto: AFP

Avião Cargueiro

Beluga é o nome comercial de avião de carga da Airbus, capaz de transportar grandes volumes, como partes de outras aeronaves. O modelo chama a atenção pelo tamanho, mas também pelo formato semelhante ao de uma baleia-branca, espécie que também é conhecida como beluga, animal comum no Ártico.

O Beluga XL fez o seu primeiro voo comercial em 2020. O Brasil recebeu o primeiro avião do tipo em julho deste ano, quando uma das aeronaves do modelo ST, um pouco menor, esteve nas cidades de Fortaleza e Campinas, em São Paulo.