Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg: quais bilionários ficaram mais ricos e mais pobres em 2024?

O ramo tecnológico foi o mais vantajoso para os bilionários em 2024. Nomes que tem suas fortunas atreladas a esta área viram o patrimônio crescer durante o ano, alavancado pela empolgação com o avanço da inteligência artificial.

Nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg tiveram aumento nas fortunas na ordem de bilhões de dólares.

Por outro lado, entre os bilionários que perderam mais dinheiro estão empresários ligados a indústria da moda e da beleza.

As informações são da revista Época.

Quem ficou mais rico?

No total, os cinco bilionários que mais ganharam em 2024 viram suas fortunas crescer, somadas, um total de 542 bilhões de dólares. Os dados são do Índice de Bilionários da Bloomberg. Os cinco são ligados ao setor de tecnologia.

Dono da Tesla e com participação acionária na SpaceX, Elon Musk foi o bilionário que mais ganhou neste ano: no total, sua fortuna aumentou em US$ 238 bi — o que significa que ele quase dobrou a fortuna em 2024.

Um dos maiores apoiadores de Donald Trump, Musk viu o maior crescimento da fortuna diretamente ligada a vitória de Trump na disputa eleitoral pela Casa Branca.

Fundador e maior acionista da Meta, Mark Zuckerberg é o segundo no ranking. Ele ficou US$ 85 bi mais rico com o crescimento do preço das ações da Meta em 2024, impulsionado pelo bom desempenho da IA.

A inteligência artificial também ajudou o terceiro colocado do ranking, Jensen Huang, a ficar US$ 78 bi mais rico. CEO e cofundador da Nividia, ele viu a fortuna ultrapassar a marca dos US$ 100 bi em 2024.

Fechando a lista está Larry Ellison, fundador da Oracle — que ficou US$ 70 bi mais rico — e Jeff Bezos, fundador da Amazon — que ficou US$ 69 bi mais rico.

Quem perdeu mais dinheiro?

CEO da LVMH — proprietária de marcas de luxo como Louis Vuitton e Christian Dior —, Bernard Arnault foi o bilionário que mais perdeu dinheiro em 2024. No total, ele viu o patrimônio diminuir em US$ 31 bi, puxado por crise no setor, especialmente na china.

No ramo de beleza, a bilionária Françoise Bettencourt Meyers perdeu US$ 25 bi em 2024. Ela é herdeira da fortuna da L'Oréal e a segunda mulher mais rica do mundo. A queda de vendas na China foi um dos principais motivos para a perda de patrimônio.

Terceiro bilionário a mais perder dinheiro, o mexicano Carlos Slim viu a fortuna diminuir em US$ 23 bi. Ele possui uma fortuna diversificada em vários ramos, mas a perda veio devido a queda no valor das ações da América Móvil, gigante de telecomunicações na América Latina.

Mais um bilionário ligado ao setor da moda, Colin Huang perdeu US$ 17 bi em 2024. Ele tem participação na empresa Pinduoduo, controladora da varejista de moda rápida Temu.

Fechando a lista está François Pinault, também ligado ao mercado de luxo. Ele é o fundador do grupo de luxo Kering, que inclui marcas renomadas como Balenciaga, Gucci e Saint Laurent, e perdeu US$ 14 bi em 2024.