Casal brasileiro encontra aranha 'gigante' em quarto na Austrália

Um casal de brasileiros que vive na Austrália tomou um grande susto ao se deparar com uma aranha-caranguejo no banheiro do apartamento onde moram. Apesar da aparência arrepiante, espécie encontrada por eles é inofensiva.

Os brasileiros falaram ao g1 que o episódio marcou o batismo deles com animais assustadores no novo país.

Victoria e Gabriel Magliani viviam em Praia Grande, no litoral de São Paulo, mas se mudaram para Gold Coast em 2023.

A jovem de 27 anos contou que, em um ano e três meses vivendo na Austrália, o casal ainda não tinha recebido nenhuma visita de animais do tipo, mas já tinham sido alertados por conhecidos. Os dois também contaram que já tinham pesquisado sobre a fauna australiana. Ainda assim, o susto foi grande.

Gabriel contou que a aranha tinha mais de 15 centímetros e que usou um pote para capturá-la. Ele explicou que soltou o animal no quintal do prédio, pois não fazia sentido matá-lo.

Aranha mais perigosa do mundo é brasileira

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, existem três tipos de aranhas que podem causar problemas graves para seres humanos: armadeira (Phoneutria), marrom (Loxosceles) e viúva-negra (Latrodectus).

A aranha-armadeira é considerada a mais perigosa do mundo e pode ser encontrada em todo o território brasileiro. A espécie é bastante agressiva e pode saltar até 40 cm quando se sente ameaçada. É conhecida como armadeira por se "armar", ou seja, apoiar-se nas patas traseiras e erguer as da frente quando precisa se defender. Caçadora noturna, pode ser encontrada em troncos, palmeiras e entrefolhas de bananeira. Esse gênero normalmente tem 4cm, com 15 cm de envergadura.

A aranha-marrom não é uma espécie agressiva e normalmente só ataca se comprimida contra o corpo, por isso é importante ter atenção a objetos como roupas, toalhas e sapatos. Seus hábitos são noturnos e costuma construir teias irregulares. Essas aranhas procuram lugares com pouco movimento e luz, geralmente telhas, tijolos e móveis. Seu corpo tem 1 cm e o comprimento total é em torno de 3 cm.

A viúva-negra é outro gênero de aranha que não costuma ser agressivo. A fêmea pode chegar a 2 cm, enquanto o macho é menor, entre 2 e 3 mm. É uma espécie noturna e costuma viver em grupo. Normalmente, vivem em arbustos, gramíneas e cascas de coco. Muitas vezes, quando ameaçadas, se fingem de mortas.

Outra espécie comum por todo o Brasil é a aranha-caranguejeira. São cerca de 400 espécies espalhadas pelo país e muitas estão entre as maiores aranhas já vistas. Apesar de assustadoras, não são capazes de causar acidentes graves.