Brasileira agredida em assalto no Chile tem alta do hospital e deve retornar ao Brasil

A brasileira agredida durante um assalto seguido por tentativa de estupro em Santiago, no Chile, recebeu alta nessa terça-feira (2), após ser hospitalizada em estado grave. Maressa Crisley Nunes deve retornar ao Brasil nesta quarta (3).

A vítima foi internada no último dia 25, com três fraturas no rosto, sendo liberada somente sete dias depois, conforme informações do portal Uol.

Ao veículo, a família dela disse que o governo e o Consulado-Geral do Brasil não estão auxiliando o caso, e a que viagem de retorno da jovem ao País acontecerá com os recursos doados pelos amigos dela em uma vaquinha virtual.

Ao jornal Folha de S. Paulo, o Ministério das Mulheres afirmou que acompanha o caso e aguarda laudo médico. "A Ouvidoria do Ministério das Mulheres foi informada de que ela teve alta médica e aguarda laudo médico minucioso que a autorize a viajar em voo comercial para demais providências".

Já o Itamaraty disse estar prestando assistência consular à Maressa. O Ministério das Relações Exteriores declarou que não fornece informações sobre assistência fornecida em respeito ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação.

Assalto e tentativa de estupro

A brasileira foi agredida durante um assalto registrado no apartamento onde estava hospedada, na capital chilena. Conforme o relato da família ao Uol, o suspeito se disfarçou de entregador para entrar no local.

Na ocasião, ela e uma amiga realizaram um pedido de comida em um aplicativo e foram enganadas pelo homem, que fingiu ser o entregador. Ele invadiu o imóvel e anunciou o assalto, roubando relógios, joias, celular e outros pertences das vítimas.

No episódio, o assaltante teria filmado as mulheres e elogiado a beleza delas. Em seguida, enviou o endereço do local para outros dois homens.

O trio de criminosos teria tentado abusar da brasileira, que é ex-fisiculturista. Ela entrou em luta corporal e conseguiu tomar a arma de um dos suspeitos.

Segundo a família, a atitude pode ter despertado a revolta do assaltante, que espancou a vítima em seguida. Maressa sofreu fraturas na região do olho, do nariz e da mandíbula e precisou ser hospitalizada. A amiga que estava com ela teve ferimentos leves.