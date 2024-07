Cobra considerada uma das mais venenosas do mundo é encontrada em banheiro; veja vídeo

Uma mulher foi surpreendida por um exemplar de cobra-real ao tentar usar o banheiro no distrito de Barmer, em Rajasthan, na Índia. A espécie de serpente, considerada uma das mais venenosas do planeta, estava no interior do vaso sanitário e assustou a vítima.

O caso aconteceu na última sexta-feira (28), conformes informações do jornal Metrópoles. O animal foi retirado do local por um profissional especializado, chamado Mukesh Mali. Nas redes sociais, o homem compartilhou o flagra. (Assista abaixo)

VEJA VÍDEO DO RESGATE

Nas imagens, é possível observar a serpente saindo do ralo do vaso sanitário. Ela exibe uma espécie de capuz, em volta do pescoço, indicando que estaria se sentindo ameaçada pela situação. A gravação ainda mostra como Mali conseguiu tirar o animal do local.

Segundo o portal do National Geographic, a cobra-real chega, em média, aos 3,9 metros de comprimento e é conhecida como uma das espécies de serpente mais venenosas do mundo. No entanto, é considerada tímida e evita contato com humanos. Ela também consegue emitir um silvo semelhante ao rosnado de um cachorro.

Apesar de não possuir o veneno mais potente entre as cobras peçonhentas, a quantidade de neurotoxinas que pode liberar em uma única mordida é suficiente para matar até 20 pessoas, ou até mesmo um elefante, conforme o veículo.

A cobra-real é uma espécie comum em países asiáticos, como Índia, China e Vietnã. Neste último, é um animal protegido devido à ameaça de extinção.