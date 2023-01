Cachorro dispara arma acidentalmente e mata caçador nos Estados Unidos

Um cachorro disparou uma arma acidentalmente e matou um homem nos Estados Unidos durante o fim de semana. O animal pisou no gatilho de uma espingarda carregada, que estava no banco traseiro de uma caminhonete, e acabou atingindo o passageiro do veículo.

A vítima, que estava sentada no banco dianteiro do automóvel, foi atingida na região das costas, enquanto ela e o cão participavam de uma excursão de caça, realizada no último sábado (21), conforme detalhou a polícia do Kansas, no centro do País.

No momento do acidente, o cachorro estava na parte de trás do veículo, onde também estava o material bélico, e ao caminhar sobre o equipamento acabou acionando o gatilho acidentalmente, informou o escritório do xerife do condado de Sumner, no Estado rural.

"Um cão pertencente ao dono da caminhonete pisou no rifle, fazendo com que a arma disparasse. O tiro deflagrado atingiu o passageiro, que morreu no local por causa dos ferimentos", continuou o comunicado, sem esclarecer se o homem morto era o tutor do animal.

A autoridade ainda acrescentou que uma investigação sobre o caso está em andamento, mas que as apurações preliminares indicam que se trata de um "acidente relacionado à caça".

Os disparos acidentais de armas de fogo são comuns nos Estados Unidos, País onde existem mais armas do que pessoas. Segundo informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) local, mais de 500 pessoas morreram em acidente relacionados com armas de fogo somente em 2021.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.