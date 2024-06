Buscas por estrela da TV britânica desaparecida seguem pelo terceiro dia na Grécia

O médico Michael Mosley, apresentador da televisão britânica, continua desaparecido três dias após ter sido visto pela última vez, na tarde de quarta-feira (5). Equipes de resgate seguem em busca do astro na ilha grega de Symi, segundo informações do Uol.

A operação de busca por Mosley iniciou após a esposa dele reportar o desaparecimento. Ele sumiu depois de sair para um passeio sob temperaturas escaldantes na costa rochosa da praia de Agios Nikolaos até o vilarejo de Pedi, sem levar o aparelho celular.

O médico é defensor de um estilo de vida saudável, apoia a prática do jejum e dá dicas sobre sono e dieta na programação de TV britânica. Agentes da política, dos bombeiros e voluntários procuram por Mosley na ilha com o apoio de um helicóptero, drones e cães farejadores.

Buscas em nova área

Neste sábado, as buscas foram modificadas para uma região oposta à praia de Agios Nikolaos, entre Pedi e a praia de Agia Marina.

Nas redes sociais de Mosley, fãs têm deixado mensagens torcendo pelo retorno do médico. "Por favor, esteja bem, Dr. Mosley. Meus pensamentos estão com você e sua família", comentou um. "Estou checando as notícias e não consigo dormir", escreveu outro.