Morre William Anders, piloto da missão Apollo 8, aos 90 anos

Conhecido por ter integrado a equipe da missão Apollo 8, o astronauta William Anders, de 90 anos, morreu em um acidente aéreo em Washington, nos Estados Unidos, nessa sexta-feira (7). As causas do acidente estão sendo investigadas.

De acordo com informações da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o avião em que o piloto estava, modelo Beechcraft T-34 Mentor, sobrevoava o arquipélago das Ilhas San Juan quando caiu. Apenas William estava a bordo.

Por enquanto, a entidade norte-americana segue investigando o que provocou o acidente.

AMIGOS E FAMILIARES LAMENTAM

Filho do astronauta, Greg Anders foi quem confirmou à morte do pai. “Ele era um grande piloto e sentiremos muita falta dele”, disse para a Associated Press.

Através de publicação nas redes sociais, o administrador da Nasa, Bill Nelson, também lamentou a partida do piloto, relembrando sua importância para a história da humanidade.

“Ele viajou até o limiar da Lua e ajudou todos nós a ver outra coisa: nós mesmos. Ele incorporou as lições e o propósito da exploração. Sentiremos falta dele”, afirmou Nelson.

QUEM FOI WILLIAM ANDERS?

Nascido em Hong Kong, William estudou na Academia Naval dos Estados Unidos e era mestre em Engenharia Nuclear.

Em dezembro de 1968, ele embarcou, junto aos americanos Frank Borman e James Lovell, na missão Apollo 8, rumo à Lua. Na órbita lunar, ele registrou uma das mais conhecidas fotos da Terra vista do espaço, nomeada “Earthrise”.

Legenda: Foto é um dos mais conhecidos registros da Terra vista do espaço Foto: AFP

Com o fim da carreira de astronauta, Anders ocupou diferentes cargos relacionados à tecnologia, como o de presidente da Comissão Reguladora Nuclear. Ele ainda atuou como embaixador estadunidense na Noruega.