Em evento público, príncipe William diz que Kate está se sentindo melhor

O príncipe William atualizou sobre o estado de saúde de Kate Middleton durante celebração dos 80 anos do "Dia D". O evento ocorreu em Portsmouth, na Inglaterra, nesta quarta-feira (5), com a presença do rei Charles e da esposa dele, Camilla.

Após homenagear os veteranos de guerra e as famílias, William declarou que a princesa estava se sentindo "melhor". “Ela adoraria estar aqui hoje”, afirmou.

Conforme o portal The Sun, um veterano de 95 anos voltou a perguntar sobre o estado de saúde de Kate. “Eu ia perguntar se sua esposa está melhorando?”. O príncipe, por sua vez, repetiu que ela estava bem, e depois mudou de assunto. “Eu estava lembrando a todos que sua avó trabalhava em Bletchley Park", afirmou William, desviando o foco da conversa.

Linha do tempo da doença de Kate Middleton

Em 16 de janeiro deste ano, a princesa realizou uma "cirurgia abdominal planejada" e passou 13 dias internada no hospital. Kate informou em 22 de março que passaria meses sem aparecer publicamente por estar passando por sessões de quimioterapia, para tratar um câncer.

No vídeo gravado, ela não revelou o tipo de câncer que enfrentava e pediu privacidade a família. A princesa disse ainda que só retornaria aos compromissos da realeza quando obtivesse autorização médica.

Em 23 de maio, o jornal El Nacional revelou que a princesa de Gales teria perdido 15 kg e estaria "irreconhecível".

O portal britânico The Mirror noticiou no último 31 de maio que Kate gostaria de participar da festa Trooping the Colour, evento que consiste na comemoração do aniversário do rei Charles III. A celebração está prevista para o próximo 15 de junho. O rei também foi diagnosticado com câncer, contudo, retomou a agenda de compromissos no final de abril.