Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, diz que Putin não irá fazer a Otan recuar

Durante pronunciamento nesta terça-feira (1º), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou sobre o posicionamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no conflito entre Rússia e Ucrânia. A possível entrada da Ucrânia na Otan é um dos principais motivos para o conflito, segundo Putin. Apesar da Ucrânia não fazer parte do Tratado, é considerada uma forte aliada.

"Se ele acha que vai fazer a Otan recuar, ele está muito enganado. Ele está encontrando uma Otan fortificada", disse Johnson durante fala em Tapa, na Estônia, para onde recentemente o Reino Unido encaminhou tropas militares, acompanhado de Kaja Kallas, primeira-ministra do país e Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan.

O primeiro-ministro também disse que não entrará em conflito com a Rússia na Ucrânia, mas que as providências estão sendo tomadas dentro das fronteiras de países que integram a Organização.

Stoltenberg, secretário-geral da Otan, disse que o ataque russo é totalmente inaceitável. "A Otan é uma aliança defensiva, não buscamos conflito com a Rússia. A Rússia deve parar imediatamente a guerra, retirar todas as suas forças da Ucrânia e se envolver de boa fé em esforços diplomáticos", afirmou.

A Otan

Feita com países da América do Norte e Europa, a Otan visava proteger os países da Europa da expansão da extinta União Soviética e combater o comunismo após a Segunda Guerra. De início, eram doze países. Hoje, já são 30.

O principal benefício dos países integrantes da Otan é o apoio bélico e a defesa coletiva, artigo 5º do Tratado. Ou seja, mesmo que a força militar de um país sozinho seja pouca, com o apoio vindo de seus aliados, pode se tornar de grandes proporções.

Os russos já chegaram, inclusive, a pedir que a aliança não se expandisse para o Oriente e o pedido não foi atendido. Hoje em dia, diversos países que integravam a antiga União Soviética e ficam ao leste da Europa participam da Otan.