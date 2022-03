Conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao sexto dia nesta terça-feira (1); acompanhe em tempo real

Os conflitos no leste europeu seguem para o 6ª dia consecutivo, nesta terça-feira (28), na Ucrânia. A invasão da Rússia no país ocorreu na madrugada da última quinta-feira (24), e cidades como Kiev viraram cenário de destruição. Até o momento, estima-se que mais de 500 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos.

Na manhã de segunda-feira (28), uma área residencial da cidade de Kharkiv, na Ucrânia, foi bombardeada em massa. Conforme Anton Gerashchenko, assessor do Ministério do Interior ucraniano, as explosões deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos.

Após o caso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abriu as fronteiras para quem quiser ajudar na guerra. A partir desta terça-feira (1), a exigência de vistos para ingressar no país do leste europeu está suspensa temporariamente

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.

Acompanhe em tempo real

