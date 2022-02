Ex-miss Ucrânia abre mão das passarelas e se junta à resistência civil armada contra a Rússia

O atual conflito armado no leste europeu fez a modelo e Miss Grand Ucrânia 2015 se juntar ao civis que estão nas ruas contra a invasão russa. Nas redes sociais, onde acumula quase 110 mil seguidores, Anastasiia Lenna deixou as fotos na passarela de lado e passou a postar vestida com trajes de guerra e exibindo um fuzil.

Em um dos registros, Anastasiia Lenna aparece em frente a um prédio em ruínas vestida de jaqueta, calça camuflada, botas militares, luvas de couro e óculos de proteção. Ela também segura uma arma, obtida após se alistar como civil para defender a Ucrânia da ofensiva do exército da Rússia.

Via stories, a modelo incita a população a se armar com fuzil para combater os invasores e defender a bandeira ucraniana.

“Todos aqueles que cruzarem as fronteiras da Ucrânia com intenção de invadir serão mortos!”, frisou a miss em um post com soldados ucranianos bloqueando uma estrada.

Em outro publicação, ela chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de “grande e verdadeiro líder”.

Além de modelo, Anastasiia Lenna é formada em Marketing e Administração na Slavistik University, em Kiev, e trabalha como tradutora por ser fluente em cinco línguas.

