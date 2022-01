Bebê entregue a soldado dos EUA durante saída do Afeganistão reencontra família

Durou 5 meses o drama de familiares de um bebê entregue às pressas a um soldado dos EUA no aeroporto de Cabul durante a retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão. A criança foi devolvida aos seus parentes neste sábado (8).

Sohail Ahmadi, com apenas dois meses, desapareceu em 19 de agosto, quando milhares de pessoas tentavam deixar o País após o Talibã voltar ao poder no Afeganistão. O motorista de táxi Hamid Safi, 29, encontrou o bebê no aeroporto de Cabul sozinho e chorando no chão e decidiu levá-lo para casa.

Após semanas de negociações, o taxista devolveu a criança para o avô Mohammad Qasem Razaw, que ainda está em Cabul. O objetivo dos familiares agora é juntar novamente a criança com os pais e irmãos, que foram removidos para os EUA em um voo de retirada.

Legenda: A criança foi entregue ao avô. Agora a família tenta juntar novamente a criança com os pais e irmãos, que foram removidos para os EUA Foto: Mohd Rasfan/AFP

Longa espera

Foi dia 19 de agosto que o pesado da família começou. Mirza Ali Ahmadi, sua esposa, Suraya, e os cinco filhos do casal se viram no meio de uma multidão caótica diante dos portões do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, quando um soldado dos Estados Unidos situado em uma cerca alta perguntou se eles precisavam de ajuda.

Temendo que Sohail, seu bebê de dois meses, fosse esmagado pela multidão, eles o entregaram ao militar, pensando que logo chegariam à entrada localizada a meros cinco metros de distância.

Legenda: Sohail Ahmadi aparece em foto ao lado da filha do taxista Hamid Safi Foto: Mohd Rasfan/AFP

Não saiu como o planejado. Segundo Mirza Ali, o Talibã, que havia tomado o País rapidamente enquanto os soldados dos EUA se retiravam, começou a repelir centenas de pessoas que queriam escapar. O restante da família levou mais de meia hora para chegar do outro lado da cerca do aeroporto.

Uma vez do lado de dentro, não conseguiram encontrar Sohail em lugar nenhum. Mirza Ali, que disse que trabalhou como segurança da embaixada norte-americana durante 10 anos, começou a perguntar desesperadamente a toda autoridade que encontrava sobre o paradeiro do bebê.

A saga, iniciada em julho, só teve um desfecho neste fim de semana. A família se encontra atualmente no Estado norte-americano de Michigan.