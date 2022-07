Atirador abre fogo em praça de alimentação no estado de Indiana (EUA) e deixa mortos, diz polícia

Um tiroteio em um shopping no estado americano de Indiana, no centro-oeste dos Estados Unidos, deixou pelo menos quatro pessoas mortas e duas pessoas feridas, segundo o Departamento de Polícia da cidade de Greenwood à agência de notícias Associated Press.

Um homem com um fuzil teria disparado na praça de alimentação do shopping Greenwood Park Mall com vários carregadores de munição, conforme a polícia.

O crime teria acontecido no começo da noite, de acordo com o horário de Brasília.

O prefeito, Mark Myers, pediu “orações às vítimas e aos nossos socorristas”. “Esta tragédia atinge o centro de nossa comunidade”, afirmou.

