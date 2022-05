Amber Heard diz que era agredida fisicamente por Johnny Depp

A briga judicial entre Amber Heard e Johnny Depp continua e, nesta quarta-feira (4), a atriz disse ter sido agredida fisicamente pelo ex-marido em diversas ocasiões. Segundo seu testemunho, as agressões teriam ocorrido durante crises de raiva do ator, quando este se encontrava sob efeito de drogas e álcool. As informações são do G1.

A atriz relatou a um tribunal no estado da Virgínia um padrão de casos de violência que começou a partir de 2012, alegando que Depp se tornou "uma coisa horrível".

Heard falou como testemunha no processo que seu ex-marido move contra ela em razão de um artigo publicado em 2018 no jornal The Washington Post em que a atriz texana disse ter sido vítima de violência doméstica.

A atriz retratou Depp como alguém que poderia ser caloroso e bom, mas que tinha explosões de raiva, com acusações de infidelidade contra ela, quando estava alcoolizado ou sob efeito de drogas. Consumo de cocaína Ela disse que o ator tentava esconder os hábitos, que variavam conforme o consumo de destilados a uma grande quantidade de cocaína.

Depp negou em seu testemunho ter feito qualquer coisa errada. Ele disse que nunca bateu em Heard e retratou o comportamento da atriz como tendo uma necessidade de "conflito". O julgamento tem previsão de durar pelo menos mais um mês.

