Mulher enterrada viva escapa de cova rasa na Bahia

Uma mulher de 53 anos, noticiada como desaparecida em 29 de novembro deste ano, na cidade de Barro Preto (BA), foi encontrada amarrada em uma cova rasa ainda viva. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil da Bahia, neste sexta-feira (10).

A baiana estava desidrata e com sinais de confusão mental. Localizado na zona rural de Barro Preto, o companheiro da vítima confessou o crime e apontou o local onde enterrou a companheira viva.

Em depoimento, o homem declarou ter empurrado a mulher durante uma discussão. Ela caiu e bateu com a cabeça no chão, ficando desacordada por alguns minutos, momento em que o homem achou que a companheira estava morta.

Após reanimar a mulher, ele a amarrou e a enterrou numa cova rasa. Toda a ação ocorreu no dia 5 de dezembro.

Investigações

A Polícia Civil tomou conhecimento do ocorrido na terça-feira (7), quando iniciou as investigações.

Delegado Evy Paternostro Coordenador da 6ª Coorpin/Itabuna Foram horas de buscas em mata fechada. Ele disse que sabia que a mulher estava viva e fez isso como castigo, pois estava com ciúmes e queria punir a companheira

Autuado por cárcere privado, o homem está à disposição da Justiça. “Já solicitamos a conversão do flagrante em prisão preventiva”, destacou o coordenador de Itabuna, acrescentando que a prisão ocorreu no bojo da Operação Unum Corpus, realizada em cidades do interior da Bahia.