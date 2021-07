Menino de 6 anos viraliza após dar sermão em diácono: 'não tá sabendo batizar, não?'

Um menino de seis anos protagonizou um ato inusitado em Vitória da Conquista, na Bahia: ele deu um "sermão" em um diácono durante o próprio batismo. O fato ocorreu no último domingo (25) e viralizou nas redes sociais. As informações são do portal G1.

Segundo a mãe da criança, Juscimara Silva Araújo, o filho dela, Davi Henrique Araújo, foi filmado pelo tio, Caio Sousa, na cerimônia. Ao receber a unção do diácono, o garoto interrompe o religioso e dispara:

“Não pega minha cabeça, moço, que está ardendo. Não está sabendo batizar, não?”

O vídeo engraçado foi publicado na terça-feira (27) e já rendeu 532,2 mil curtidas, 17,5 mil comentários e 142,1 mil compartilhamentos no TikTok.

Os familiares de Davi chegaram a tentar repreender a criança. "Não fala assim com o padre", disse um dos parentes ao fundo. Após o diácono derramar novamente a água benta, o menino volta a protestar: "Ai, moço! Me ajuda aqui", diz, enquanto levanta e segue com as reclamações. "Molhou minha roupa toda. 'Eita lasquera".

Legenda: Arrumado para a cerimônia, o menino chegou a reclamar devido à sua roupa ficar molhada Foto: arquivo pessoal

Diácono brincou com a situação

Bem-humorado, o diácono, identificado como Genildo, ainda brincou com o pequeno. "Não sei batizar não, Davi?", pergunta. A criança, espontânea, responde: "Não sabe, não", arrancando risos dos presentes na paróquia.

Ao G1, a criança relatou que se assustou por ter medo de água. "Eu fiquei muito assustado, porque eu tenho medo de água. De tomar banho, também. Ele quase me afogou", comentou em tom de brincadeira.

A mãe do menino afirmou que o vídeo foi publicado após os familiares assistirem ao momento e caírem na gargalhada num grupo de mensagens instantâneas. Ela não esperava a repercussão, dado que o assunto era um "momento de família".

"A gente não imaginava que daria em nada. Quando eu cheguei em casa, eu postei no grupo da família e aí o pessoal começou: 'Nossa, que vídeo engraçado', 'posta no TikTok', 'posta no seu Instagram'", lembra Juscimara.