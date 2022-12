Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia; veja vídeo

Em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, uma loja da Havan foi tomada por chamas na manhã desta quarta-feira (28). Segundo a empresa, o estabelecimento estava fechado quando o incêndio começou. Não há feridos.

Em nota, a Havan também informou que, tão logo o fogo se espalhou, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. "A causa do acidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes", disse o comunicado.

Nas redes sociais, têm circulado vídeos mostrando a loja tomada pelo fogo. Assista:

Segundo o jornal Correio, com informações do Corpo de Bombeiros, seis viaturas estão no local combatendo o incêndio. Ainda não se sabe quais foram os danos estruturais ao estabelecimento comercial.