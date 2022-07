Homens bebem cachaça e têm crises convulsivas na Bahia

Após consumirem cachaça, seis homens passaram mal, apresentando crises convulsivas, no município da Filadélfia, no norte da Bahia. O caso aconteceu na última quarta-feira (27) e a Polícia Civil investiga suspeita de intoxicação sem causa definida. As informações são do g1.

O grupo foi ao Hospital São Sebastião para receber atendimento médico e só tiveram alta na quinta-feira (28). Devido à investigação conduzida pela polícia, serão colhidos depoimentos deles.

O coordenador regional de Senhor do Bonfim, delegado Atílio Tércio, apontou que parte dos homens foram examinados por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Caso no oeste do estado

Um outro caso de intoxicação após ingerir bebida aconteceu em maio deste ano. A ocorrência foi registrada em São Félix do Coribe, também na Bahia, quando três pessoas morreram e outras cinco foram encaminhadas a uma unidade de saúde na cidade de Barra.

O grupo acreditava estar ingerindo cachaça dentro de um ônibus e parte das vítimas tiveram convulsões. Os trabalhadores estavam em uma fazenda e aguardavam o pagamento dos serviços prestados.

O dono da fazenda entrou em contato com a prefeitura do município para garantir atendimento médico aos funcionários que passaram mal.