Duas pessoas são presas por envolvimento na chacina que matou seis pessoas em Salvador

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoal (DHPP) da Bahia prenderam dois envolvidos na chacina ocorrida em Salvador, no bairro Uruguai, na terça-feira (12). Equipes do Núcleo de Operações (NO) prenderam a dupla, na manhã desta quarta-feira (13), em uma unidade de saúde.

A chacina aconteceu durante uma festa de rua. Ao todo, seis pessoas morreram e 12 ficaram feridos. O caso aconteceu entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (13). A polícia ainda apura as motivações do crime.

“Com a prisão desses dois supostos envolvidos conseguiremos chegar a outros que participaram da ação e assim chegar à motivação do ocorrido”, relatou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

As investigações contam com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). As apurações continuam com objetivo de identificar os outros envolvidos e a motivação do crime. A troca de informações com outros departamentos e as denúncias contribuem com a investigação.