Corpo de tio pescador de Carla Perez é encontrado às margens de rio na Bahia

Tio da dançarina Carla Perez, o pescador Paulo Perez teve o corpo encontrado neste sábado (22) às margens do Rio Bunharém, distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Moradores auxiliaram nas buscas.

"Infelizmente, a triste notícia veio. Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre, pescador, engraçado, receptivo e carinhoso. Meu tio amado foi morar com Deus e seu filho Paulinho", escreveu a ex É o Tchan, no Instagram.

O idoso estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (21), depois que saiu para tirar água do barco devido à forte chuva que atinge a região. No mesmo dia, a dançarina e o marido, Xanddy, usaram as redes sociais para pedir ajuda da Marinha nas buscas.

A Marinha, por sua vez, iniciou os trabalhos neste sábado. O corpo foi reconhecido por familiares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Investigação

A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) informou que será instaurado um procedimento para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Concluído o processo e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

No geral, chuvas causaram prejuízos nas cidades do sul e do extremo sul da Bahia nesta sexta-feira. Desde a madrugada, um temporal atinge a região, e alagamentos, desabamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvore foram registrados em cidades como Santa Cruz Cabrália e Ilhéus.