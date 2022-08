Assaltante devolve celular após apelo de vítima na Bahia: 'por favor, eu estou pagando'

Durante um assalto a uma pizzaria na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, um dos criminosos devolveu o celular da atendente do estabelecimento após a vítima pedir "por favor", alegando ainda estar pagando pelo aparelho. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (2). As informações são do G1.

“É iPhone moço, para que você quer? Por favor, meu celular, moço. Eu estou pagando, por favor", disse a mulher. O assaltante devolve o celular da vítima, mas foge com o dinheiro do caixa.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o homem chegando ao local com um comparsa, que aguarda na rua, em uma motocicleta. De capacete, ele entra no estabelecimento com a arma já em punho e aponta para o rosto da atendente.

Ele grita e fez ameaças à mulher, que pede calma várias vezes. Após ela entregar o celular, o homem pede o dinheiro do caixa, e quando já estava do lado de fora da pizzaria, a mulher pede para ele devolver o aparelho, que ainda não tinha sido quitado.

Assaltante pergunta por outro celular

Após o apelo da atendente, o assaltante devolveu o celular. "Tá, vai, vai, vai", respondeu o homem antes de entregar o celular e deixar o local.

A vítima agradeceu e em seguida ele perguntou se havia outro celular na pizzaria. Ela respondeu que não justamente por causa dos riscos de assalto. O homem então deixou o estabelecimento e fugiu com o comparsa. A Polícia Civil informou que o caso não foi registrado em delegacia.