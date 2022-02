Acidente na BA-120 entre dois ônibus deixa mortos e feridos na Bahia; veja vídeo

A colisão entre dois ônibus de transporte de passageiros no quilômetro 373 da BA-170, registrada nesta segunda-feira (7), causou, pelo menos, a morte de duas pessoas. O acidente aconteceu no trecho entre as cidades de Retirolândia e Conceição do Coité, a cerca de 250 km de Salvador, Bahia. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois coletivos bateram de frente. As autoridades não informaram a quantidade de pessoas feridas, mas equipes dos Anjos da Vida — bombeiros voluntários da região — afirmaram que vítimas estão sendo levadas para hospitais de ambos os municípios.

Apurações preliminares indicam que um dos motoristas tentou desviar de buracos na estrada e acabou se chocando contra o outro veículo, que vinha em direção contrária. As duas vítimas são os condutores dos coletivos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer a remoção dos corpos, que ficaram presos às ferragens.