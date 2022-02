Pai joga filha em rio após fim de relacionamento com mãe da criança em Minas Gerais

Um homem de 26 anos jogou a filha de 6 anos em um rio e pulou na água em seguida no município de Ponte Nova, Minas Gerais. A atitude foi motivada pelo fim do relacionamento dele com a mãe da criança. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam, desde sábado (5), buscas para encontrar os dois. As informações são do portal Uol.

Segundo a mulher relatou a Polícia, recentemente os dois terminaram o relacionamento, após sete anos juntos. Testemunhas informaram aos investigadores que antes de atirar a filha na correnteza o pai a agrediu.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi visto a pé na ponte que liga os bairros Palmeiras e Triângulo, por volta das 21h da sexta-feira (4), informou a Polícia. Após agredir a criança com socos na região da cabela, ele jogou a garota no rio Pirangu e, em seguida, pulou.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas como o local estava escuro, as buscas só começaram no dia seguinte, sábado. Conforme a corporação, os agentes encontraram dificuldades devido à quantidade de galhos e outros detritos no fundo do rio, que ainda foi agravado pelas chuvas. As buscas devem ser retornadas nesta segunda-feira (7).

Homem avisou ex-companheira que pularia com criança

Segundo informações fornecidas pela Polícia, no início da noite de sexta-feira, o homem enviou mensagens avisando que se atiraria no rio à mãe da menina, que também não teve a identidade revelada.

"Contudo, em razão do seu trabalho, [a mãe] não teria visualizado as mensagens instantaneamente", diz a nota da corporação. Quando ela leu, o crime já tinha acontecido.

