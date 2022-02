Amigo de Lázaro Barbosa é suspeito de matar mãe e filha em Ceilândia

O suspeito de assassinar mãe e filha e abandonar os corpos no mesmo córrego em que Lázaro Barbosa matou Cleonice Marques de Andrade, em Ceilândia, foi identificado pela Polícia. O homem apontado como autor das mortes de Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e de Tauane Rebeca da Silva, 14 anos, é Jeferson Barbosa dos Santos, 25 anos, que seria amigo do assassino em série, morto em 28 de junho, após 20 dias de fuga.

Conforme as investigações, Jeferson Barbosa costumava ser visto ao lado do irmão e do maníaco. O trio trabalhava como carroceiro. Inclusive, um celular do homicida em série foi encontrado com o irmão do suspeito pela morte da mãe e da filha. As informações são do jornal Metrópoles.

Natural do Piauí, ele viajou, acompanhado da esposa, para supostamente passar o Natal de 2021 na Bahia. No entanto, alguns dias depois, entrou em contato com o irmão, que mora em Brasília, e pediu oração: "reza por mim". Desde a mensagem, ele está incomunicável. Ele é considerado foragido.

Suposta tentativa de estupro contra adolescente

Mãe e filha foram mortas em dezembro do ano passado. Elas desapareceram no dia 9 do mesmo mês após saírem para ir tomar banho no Córrego da Coruja, em Ceilândia. Os corpos delas foram encontrados 11 dias depois, em avançado estado de decomposição, escondidos em um matagal próximo ao local.

Legenda: Mãe e filha desapareceram em 9 de dezembro de 2021 Foto: reprodução

Uma das hipóteses da Polícia é de que o suspeito tenha tentado estuprar a adolescente de 14 anos e a mãe, que estava grávida de quatro meses, tentou impedir.

Conforme o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a gestante foi morta com 37 facadas e apresentava lesões que indicavam que tentou se defender do agressor. No entanto, o criminoso evitou atingir o ventre da vítima.

Já a adolescente foi encontrada sem o short. Ela foi esfaqueada e estrangulada. Conforme a Polícia, as investigações apontam que ela foi morta após a mãe, como uma suposta "queima de arquivo". Segundo exames realizados nos dois corpos, elas não foram abusadas sexualmente.

Jeferson Barbosa morava próximo ao Córrego da Coruja, onde os corpos foram encontrados cobertos por folhas. O autor trabalhava com o irmão como carroceiro e catador de material reciclável. Testemunhas relataram às autoridades que viram ele próximo ao local do crime no dia e horário em que as duas desapareceram.

Pessoas próximas ao homem disseram que ele costumava se gabar afirmando que “se dava bem com as mulheres no córrego”. A Polícia, entretanto, não descarta a participação de outro suspeito no crime.

Jeferson Barbosa tem passagem por lesão corporal e já foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Ele está sendo indiciado por homicídio, ocultação de cadáver e aborto — já que Shirlene Ferreira estava grávida e perdeu o bebê.

