Fiat Pulse 2022 é lançado; confira preços, itens e versões do novo SUV

O Fiat Pulse, novo SUV da marca italiana, chega às lojas nesta quarta-feira (20) com preços entre R$ 79.990 e vão até R$ 115.990. Serão oferecidas cinco versões: Drive MT, Drive AT, Drive Turbo 200 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT.

É o primeiro SUV da Fiat totalmente criado, desenvolvido e agora produzido no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. Os pilares do carro são design, performance, eficiência, segurança, tecnologia e conectividade.

O modelo chega ao mercado com um amplo e moderno catálogo de transmissões e motores, incluindo a chegada do inédito Turbo 200 Flex, o 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil com até 130 cv.

Ele consegue gerar 130 cv de potência máxima com etanol (125 cv com gasolina), número acima de qualquer concorrente no segmento. As motorizações são acopladas ao inédito câmbio automático CVT com sete marchas.

Modo Sport

O modo Sport, acionado por um botão no volante — outra exclusividade do segmento —, leva ainda mais diversão na condução.

Ele atua na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e altera o tempo de resposta e de troca de marchas, aproveitando ainda mais a potência máxima do Turbo 200 Flex. Tudo para uma tocada mais esportiva e dinâmica.

Versões e preços

Pulse Drive 1.3 MT: R$ 79.990

Pulse Drive 1.3 AT: R$ 89.990

Pulse Drive Turbo 200 AT: R$ 98.990

Pulse Audace Turbo 200 AT: R$ 107.990

Pulse Impetus Turbo 200 AT: R$ 115.990

Características

Veículo totalmente desenvolvido no Brasil, é o SUV mais moderno, potente, conectado e tecnológico de sua categoria;

Estilo único que o diferencia tanto no design exterior quanto na cabine, que dispõe de diferentes materiais agradáveis ao toque e é repleta de porta-objetos;

O SUV estreia o motor Turbo 200 Flex, propulsor mais moderno, potente e de maior torque do segmento: 130 cv e 200 Nm;

Destaque também para a conectividade, com nova central multimídia com telas de 8,4” e 10,1” e a presença do Fiat Connect////Me, a maior plataforma de serviços conectados disponível no país;

Tecnológico e seguro, o modelo conta com sistema de iluminação em LED, Cluster Full Digital 7” e com Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) com frenagem de emergência, entre outros recursos inovadores.

De acordo com a empresa, o veículo chegará ao mercado com o Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) e uma grande variedade de tecnologias, apoiadas por um projeto moderno e avançado baseado na nova plataforma MLA.

Na cabine, a proteção aos ocupantes é reforçada pelos airbags laterais do tipo Side Head Torax de série em todas as versões. Eles são maiores e avançam até a altura da cabeça do motorista e passageiro, proporcionando ainda mais segurança para os ocupantes.

Mais segurança

O recurso TC+ auxilia o Fiat Pulse a transitar em condições de baixa aderência. O equipamento ajusta os parâmetros do controle de estabilidade para bloquear a roda sem aderência e transferir o torque para o outro lado, aumentando a capacidade de superar obstáculos.

Além disso, o TC+ conta ainda com o ABS Off-Road, que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência em pisos como terra, barro e areia, trazendo assim mais segurança e eficiência ao frear o modelo.

Evitar colisões

O Fiat Pulse também pode reduzir e até evitar colisões traseiras por meio da Frenagem Autônoma de Emergência (AEB).

Ele usa imagens da câmera frontal para monitorar a proximidade do veículo à frente. Caso o sistema perceba uma rápida aproximação, ele emite um alerta visual e sonoro ao motorista.

Se o condutor não tomar uma atitude, o sistema aciona os freios automaticamente, sendo capaz de evitar colisões até 50 km/h e reduzir os danos do impacto em velocidades superiores.

O painel 100% digital entrega a tecnologia cada vez mais buscada pelos consumidores, fazendo a dupla perfeita com a tela flutuante do sistema multimídia, que pode ter 8,4 polegadas ou 10,1 polegadas com conexão via internet 4G.