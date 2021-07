Renaul Captur 2022 chega com novo design e motor turbo TCe 1.3 flex

O Renault Captur 2022 foi lançado oficialmente nesta terça-feira (7) com novidades em comparação ao modelo anterior do carro. Agora, o design externo do veículo está renovado, assim como o interno, além de que chega com um motor turbo TCe 1.3 flex.

Segundo a Renault, que divulgou material especial da nova versão do veículo, o novo motor gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm, classificado como o "maior torque do segmento". Outra novidade é a transmissão automática CVT XTRONIC.

Conforme informações da montadora, o Captur é produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), e chega com as versões Zen, Intense e Iconic.

Design do carro

O design do Renault Captur, definido pela fabricante como inovador, traz linhas fluidas, um novo para-choque e elementos tecnológicos como luz de circulação diurna DRL em LED.

Legenda: Captur 2022 também traz mudanças internas no veículo Foto: divulgação

A versão topo de linha do carro tem faróis com full LED, trazendo cerca de 75% de melhoria na iluminação. Entre as mudanças, também estão grade superior larga, novo ski dianteiro e rodas de 17 polegadas.

Na direção

As mudanças na estrutura visual não são as únicas, inclusive. O carro será vendido com nova central multimídia com tela de oito polegadas.

Enquanto isso, na direção elétrica, a novidade fica por conta do volante, que traz ajustes de altura e profundidade.

Já a versão topo de linha Iconic possui como opcional o sistema de som premium Bose, com seis alto-falantes de alta fidelidade, subwoofer no porta-malas.