Hyundai Creta 2022 chega ao Brasil a partir de R$ 107.490

A pré-venda do novo Hyundai Creta 2022 inicia nesta quarta-feira (25), no Brasil, com quatro versões e preços entre R$ 107.490 e R$ 147.990. O veículo estará disponível nas concessionárias até o dia 15 de setembro, quando as primeiras unidades já serão entregues aos compradores.

Com 4,30 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,61 m de entre-eixos, o Creta 2022 dispõe de novo pacote tecnológico: central multímidia de 10,25", faróis full-LED, câmera 360º e controle de cruzeiro adaptativo.

Outra novidade é que o modelo usará o sistema Bluelink, ainda novidade no Brasil, que permite ao motorista usar smartphone para ligar o motor, abrir janelas e ajustar o ar-condicionado, por exemplo.

O kit de segurança é equipado com frenagem automática de emergência, seis airbags, assistência de permanência em faixa e um sistema de rastreamento de recuperação veicular.

Legenda: Modelo tem 4,30 metros de comprimento e 1,79 m de largura, Foto: Divulgação/Hyundai

Motor

1.0

A exemplo do HB20 e HB20S, o Creta 2022 tem motor 1.0 turbo GD1 de três cilindros e capacidade de 120 cv a 6.000 rpm e 117,5 kgfm a 1.500 rpm. Ele será oferecido com câmbio automático de seis marchas, cuja aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 11,5 segundo.

Consumo: Gasolina - 11,6 km/l (cidade) e 12 km/l (rodovias)/ Etanol: 8,3 km/l (cidade) e 8,7 km/l (rodovias)

2.0

A versão mais cara do Creta 2022 segue com motor 2.0 aspirado de quatro cilindros. No entanto, a Hyundai garante que fez uma atualização e o motor entrega agora 167 cv a 6.200 rpm e 20,6 kgfm a 4.700 rpm, o que injeta 8% a mais de eficiência.

Segundo a marca, a transmissão automática de 6 marchas ainda é a única opção e alcança de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos.

Consumo: Gasolina - 10,9 km/l (cidade) e 12,4 km/l (rodovias)/ Etanol: 7,7 km/l (cidade) e 8,7 km/l (rodovias)