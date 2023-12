Solo de mina da Braskem em Maceió se movimentou mais de um metro em 48 horas

A Defesa Civil de Alagoas informou que a mina de sal-gema da Braskem, prevista para colapsar a qualquer momento ainda nesta sexta-feira (1º) no bairro do Mutange, em Maceió, se movimentou mais de 1 metro em apenas 48 horas, conforme informações do Uol.

A estrutura, que vinha se movimentado aproximadamente 50 cm por dia, teve o deslocamento intensificado nos últimos dias. A possibilidade iminente de ruína da região fez a prefeitura municipal declarar estado de emergência no local, na quarta-feira (29), pelo período de 180 dias.

Conforme o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Moisés Melo, a mina 18 afundou 1 metro e 6 centímetros do solo nas últimas 48 horas.

"Ainda não aconteceu como foi previsto, mas podemos confirmar por enquanto a mina continua se movimentando de forma rápida e é só questão de tempo", disse.

Dados da Defesa Civil Municipal coletados às 6h32 desta sexta revelaram que o raio da mina atingiu nas primeiras horas da manhã 32 metros no subterrâneo. A mina tem um volume de 500 mil m³ e cerca de 50 metros de profundidade.

As autoridades entraram em alerta durante a noite de quinta-feira (30) devido ao aumento da velocidade de afundamento do solo, atingindo uma taxa de 53 cm por dia, indicando um estado crítico.

Embora projetado de escala baixa, ainda segundo o coronel Moisés Melo, o potencial abalo sísmico poderá ser perceptível em diversos bairros da cidade. Apesar disso, segundo ele, não haverá consequências além da área já isolada que abrange os bairros do Bom Parto, Bebedouro e Mutange.

Na quinta-feira (30), novos imóveis foram incluídos pela Justiça Federal na área de risco de afundamento do solo em Maceió.

O novo mapa de realocação da Defesa Civil inclui os 23 imóveis do bairro Bom Parto, que são objeto de decisão judicial, conforme informações do portal g1.

Legenda: A versão cinco do documento foi atualizada em colaboração com a Defesa Civil Nacional e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Foto: divulgação/Defesa Civil

As áreas onde estão localizados os imóveis, destacados em vermelho, passaram de criticidade 01 — classificação de menor risco — para criticidade 00 — maior risco — e precisam ser desocupadas.

Em nota, a Defesa Civil detalhou que permanece em alerta máximo devido ao risco de colapso de uma das minas na região do antigo campo do CSA. Estudos constataram um aumento na movimentação do solo na Mina 18, o que indica a possibilidade de surgimento de uma cratera.

Por precaução, a recomendação é clara: a população deve evitar transitar na área desocupada até uma nova atualização."

Braskem deve incluir novos endereços

Na decisão, a Justiça Federal determina que os moradores da nova área inclusa no perímetro de risco devem ser integrados no Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação da Braskem.

Já os residentes classificados como criticidade 01 podem optar entre também serem inclusos na iniciativa ou atendidos pelo Programa de Reparação do Dano Material, sem a necessidade de desocupação/realocação, conforme o portal G1.